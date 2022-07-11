"Привет, ковид, я так "ждала": уехавшая в Турцию Алуа Конарова слегла с болезнью

Алуа Конарова. Фото: instagram.com/aluakonarova

Уехавшая в Турцию Алуа Конарова рассказала, что заболела. По словам продюсера, ее ПЦР-тест на коронавирус отрицательный, но клиническая картина напоминает COVID-19, передает NUR.KZ.

О своей болезни Алуа Курманалиевна поведала подписчикам в Instagram.

"Привет, ковид! Я так "ждала". Нет, на самом деле ПЦР дал отрицательный результат. Но по анализам крови, рентгену легких врач утверждает, что картина схожа с ковидом. Еще сегодня не спала ни секунды. Бессонница уже началась?

В Турции Байрам продолжается 10 дней. В связи с этим работает только дежурная аптека в центре города. Лень туда переться по жаре и со страшной слабостью. Мне выписали аж два антибиотика (из-за пневмонии), противовирусный препарат, витамины и для легких пару "дышалок", - рассказала Конарова.

Алуа Конарова. Фото: instagram.com/aluakonarova

Продюсер также пожаловалась, что собиралась погулять в Стамбуле и Каппадокии, но теперь все планы нарушились.

Story Алуа Конаровой. Фото: instagram.com/aluakonarova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1977829-privet-kovid-ya-tak-zhdala-uehavshaya-v-turtsiyu-alua-konarova-slegla-s-boleznyu/