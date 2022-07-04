"Я работала на износ": певица Наzима рассказала о проблемах со здоровьем

Наzима. Фото: instagram.com/13nazima

Казахстанская певица Наzима рассказала о проблемах со здоровьем. Она вспомнила, как лежала в больнице и испытывала хроническую усталость, передает NUR.KZ.

"С 2018 года я работала на износ, в 2019-м меня положили в больницу, была железодефицитная анемия. Месяц лечения, и снова гастролировала, но тогда я не делала полный check-up. И с того момента меня не покидала хроническая усталость. И в этом году я себе сказала: "Так нельзя, нужно что-то с этим делать". Я приехала в Алматы и решила окончательно заняться своим здоровьем", - рассказала о своих планах в Instagram музыкальная исполнительница.

Наzима. Фото: instagram.com/13nazima

По словам артистки, из-за лечения ей пришлось временно отказаться от спортивных тренировок.

"Я уже как две недели на "стопе", отчего расстраиваюсь", - призналась Наzима.

Наzима. Фото: instagram.com/13nazima

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1976877-ya-rabotala-na-iznos-pevitsa-nazima-rasskazala-o-problemah-so-zdorovem/