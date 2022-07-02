Умер создатель образа Чебурашки Леонид Шварцман. Ему был 101 год

Леонид Шварцман. Фото: kino-teatr.ru

На 102-м году жизни скончался советский режиссер-мультипликатор и художник Леонид Шварцман, передает РИА Новости. На мультфильмах, в создании которых он участвовал, выросло не одно поколение детей на постсоветском пространстве.

Информацию о том, что Шварцман умер, изданию подтвердили в пресс-службе студии "Союзмультфильм".

"Да, Леонид Аронович скончался", – сказал представитель студии.

Причины смерти не уточняются. О дате и времени прощания и похорон сообщат позже.

Леонид Шварцман – советский и российский режиссер-мультипликатор и художник мультипликационного кино, лауреат президентской премии.

Он работал, в частности, над такими известными мультфильмами, как "Осторожно, обезьянки!", "Крокодил Гена", "Котенок по имени Гав", "38 попугаев", "Аленький цветочек", "Золотая антилопа", "Снежная королева", "Дядя Степа", "Варежка", и многими другими.

Помимо прочего, он участвовал в разработке одного из самых известных мультипликационных образов – маленького мохнатого зверька Чебурашки.

Также Шварцман известен как иллюстратор детских книг и классических литературных произведений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1976702-umer-sozdatel-obraza-cheburashki-leonid-shvartsman-emu-byl-101-god/