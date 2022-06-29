Наташа Королева рассказала о серьезном недуге (фото, видео)

Наташа Королева. Фото: instagram.com/koroleva__star

Певица Наташа Королева рассказала о своем недуге, от которого страдает с 23 лет. По словам артистки, в борьбе с болезнью она перепробовала уже множество методов, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Королева пояснила, что речь идет об аллергии, которая проявляется специфическим образом.

"Сегодня будет важная для меня тема - тема аллергии. Кто следит за мной многие годы, знают, что я аллергик, к сожалению, с большим стажем. Мне было 23 года, когда я познакомилась с этой неприятной болячкой, и началось. Чего только я не перепробовала на протяжении этих многих лет: разные препараты, лечение в разных клиниках, колола вне сезона, то есть в зимнее время, себе провокации", - пожаловалась российская музыкальная исполнительница.

Она также показала крапивницу на своем теле, в виде которой проявляется ее аллергия.

"Вот так можно проснуться и офигеть от того, что происходит на твоем теле", - написала Королева.

Наташа Королева. Фото: instagram.com/koroleva__star

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1976154-natasha-koroleva-rasskazala-o-svoey-sereznom-neduge-foto-video/