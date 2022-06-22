Королева красоты из Бразилии скончалась в 27 лет после операции по удалению миндалин

Глейси Коррейя. Фото: instagram.com/gleycycorreia

Участница конкурса "Мисс Бразилия – 2018" Глейси Коррейя впала в кому после операции на миндалинах, спустя несколько месяцев она умерла в возрасте 27 лет, передает The Mirror.

Она жила в городе Макаэ, штат Рио-де-Жанейро. Победительница нескольких региональных конкурсов красоты оказалась в реанимации 4 апреля. После операции по удалению миндалин у нее началось кровотечение и случилась остановка сердца.

Как отметил пастор Жак Абреу, родственники девушки считают, что во время операции произошла врачебная ошибка.

Глейси Коррейя в 2018 году завоевала 11 место в национальном конкурсе. Она работала мастером перманентного макияжа. На ее страницу в социальных сетях подписаны 54 тыс. человек.

В январе прошлого года королева красоты из Мексики была найдена мертвой в своем доме незадолго до очередного конкурса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1975134-koroleva-krasoty-iz-brazilii-skonchalas-v-27-let-posle-operatsii-po-udaleniyu-mindalin/