Попавшая в ДТП певица Толкын Забирова показала себя после аварии (видео)

Толкын Забирова. Фото: instagram.com/tolkynzabirova

Казахстанская певица Толкын Забирова рассказала о своем самочувствии после ДТП, в которое попала несколько дней назад. По словам артистки, из-за аварии ей пришлось отменить свои концерты, передает NUR.KZ.

В Instagram Толкын показала видео со своим участием.

"Влюблена в жизнь", - написала артистка.

Как оказалось, несколько дней назад певица попала в автомобильную аварию. Толкын выложила фото, на котором она лежит под капельницей, и рассказала подробности произошедшего.

"Бог уберег. Иногда меня удивляют родители, которые возят детей перед собой, будучи за рулем, или смотрят в телефон. Это что? Где ответственность? Если вы не думаете о себе, разве не надо думать хотя бы об окружающих вас людях? Я попала в аварию из-за чьей-то неосторожности, в нашу машину врезался молодой парень.

Некоторое время я не понимала, что произошло. Он смотрел в телефон, забыл нажать на тормоз и остановился только тогда, когда врезался в нашу машину. Мое здоровье ухудшилось, я пропустила много концертов", - пояснила артистка.

Она заявила, что ни у кого нет права отнимать дарованную Всевышним жизнь, и призвала всех к сострадательности, доброте и ответственности.

Шокированные ее рассказом поклонники пожелали знаменитости скорейшего выздоровления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1974379-popavshaya-v-dtp-pevitsa-tolkyn-zabirova-pokazala-sebya-posle-avarii-video/