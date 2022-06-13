"Почти шесть часов длилась": актриса Айым Сейтметова перенесла операцию на носу (видео)

Айым Сейтметова. Фото: instagram.com/aiymsm

Казахстанская актриса Айым Сейтметова перенесла операцию на носу и показала подписчикам свое состояние после наркоза. По словам знаменитости, сложности с дыханием у нее появились из-за использования капель для носа, передает NUR.KZ.

На видео в Instagram Айым показала день операции и то, как муж обнимает ее перед процедурой.

"Ребята, всем пока, я пошла. Я вот эти капли сейчас возьму, вот так с балкона выкину", - заявила актриса.

Кроме того, она выложила, как приходит в себя после оперативного вмешательства. По словам девушки, ей было очень сложно выполнить задание медиков не спать два часа после наркоза.

Айым рассказала, что проблемы с носовым дыханием приобрела из-за частого использования капель.

"Главной задачей доктора было избавить меня от медикаментозного ринита, уменьшить раковины, укрепить сосуды и клапаны носа, удалить огромный гребень перегородки. Операция очень сложная, почти шесть часов длилась.

Ребят, это не шутки. Я себе всю слизистую этими каплями сожгла. Мои сосуды в ужасном состоянии, кровили ужасно. Мой вам совет: не откладывайте на потом. С каждым годом состояние ухудшается", - пояснила она.

Придя в себя после хирургического вмешательства и наркоза, актриса снова связалась с подписчиками.

"Очень сильно отекла. Я, наверное, никогда в жизни так не отекала. И мне очень сложно говорить. Потому что единственное, через что я дышу, это мой рот. Сейчас еще у меня шесть часов стояла трубка в горле, поэтому у меня болит горло, тяжело дышать, тяжело говорить, тяжело есть, пить. Нос полностью закрыт", - рассказала о своем состоянии Айым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1973756-pochti-shest-chasov-dlilas-aktrisa-ayym-seytmetova-perenesla-operatsiyu-na-nosu-video/