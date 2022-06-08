У сестры Жанны Фриске обнаружили рак

Татьяна Гончаренко. Фото: instagram.com/kosmetolog_tatyanagoncharenko

Наталья Фриске рассказала о том, что их семья вновь столкнулась с онкологией. Страшную болезнь, забравшую в свое время известную российскую певицу, теперь обнаружили у ее двоюродной сестры, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Наталья Фриске рассказала, что речь идет о ее кузине Татьяне Гончаренко.

"Она живет в Украине. 11 лет назад у нее была онкология груди, но в тот момент ее удалось спасти, и вот 11 лет она была в ремиссии. К сожалению, сейчас у нее случился рецидив, и не просто рецидив, а с метастазами в позвоночник и печень.

Мы сейчас ищем любые способы помощи ей как финансово, так и возможности перевезти ее в Россию. Сейчас пока узнаем это. Либо если здесь не возьмутся за нее врачи, тогда Израиль. Потому что девочка очень хочет жить, девочка молодая и очень хочется помочь ей", - пояснила Фриске.

Семья занялась сбором средств для Гончаренко.

Напомним, певица Жанна Фриске скончалась в 2015 году. Несколько лет до этого она тоже боролась с онкологией, проходя лечение в разных клиниках мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1973069-u-sestry-zhanny-friske-obnaruzhili-rak/