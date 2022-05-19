"Меня отбросило на обочину": Анна Заворотнюк рассказала, как попала в ДТП с участием семи авто

Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк рассказала, как попала в аварию с участием семи машин. Девушка призналась. что до сих пор боится садиться за руль, передает NUR.KZ.

В своем Instagram дочь российской актрисы поведала, что у нее есть водительское удостоверение, но за руль автомобиля она не садилась уже около семи лет.

"У меня хоть и есть права, но за руль я не садилась уже лет семь. Через пару месяцев после получения прав попала в аварию, в ней участвовало семь машин. В меня влетела ГАЗель, меня отбросило на обочину, а газель методом домино протаранила остальные машины. И после этого у меня напрочь отшибло желание садиться за руль. Остался этот страх.

Я почти сразу переехала в Нью-Йорк и там совершенно забыла об этой проблеме. Так как там никто не ездит за рулем и ни у кого нет своих машин из-за проблем с парковкой. Вернувшись в Россию, я снова чувствую эту необходимость. В Москве все с машинами. Но все еще боюсь", - призналась Анна.

Свой рассказ Заворотнюк дополнила фотографией в двухместном авто.

Подписчики Анны посочувствовали ей, поделились своими историями вождения и похвалили атмосферные кадры.

"Фото в цвете просто огонь, гармоничное сочетание цветов", "Аня, как же вы похожи на свою маму", "Вы невероятно красивая и очаровательная", "Неотразимая", - восхитились фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1969977-menya-otbrosilo-na-obochinu-anna-zavorotnyuk-rasskazala-kak-popala-v-dtp-s-uchastiem-semi-avto/