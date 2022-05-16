Умер актер театра и кино Сагат Жылгелдиев

Сагат Жылгелдиев. Фото: facebook.com/teatr.musrepov

Сегодня, 16 мая, стало известно о смерти известного казахстанского актера театра и кино Сагата Жылгелдиева, ему было 67 лет. Об этом сообщается на официальной странице театра имени Габита Мусрепова в Facebook.

"Сотрудники театра, коллеги выражают соболезнования супруге погибшего Жибек Лебаевой, его семье и родным", - говорится в сообщении.

Церемония прощания с заслуженным актером пройдет завтра, 17 мая, в 10 часов утра в ТЮЗе имени Мусрепова.

"Яркий образ Сагат аға навсегда останется в памяти коллег, коллектива и любимых зрителей", - сказано в некрологе.

Сагат Ермагамбетович Жылгелдиев родился 12 декабря 1954 года в селе Аккыр Джалагашского района Кызылординской области.

Окончил театральную студию при Казахском драматическом театре, а также актерское отделение Казахской национальной консерватории.

Трудовую деятельность начал в 1977 году в областном драматическом театре имени Бикена Римова в Талдыкоргане.

С 1997 года работал актером Казахского Государственного академического театра для детей и юношества имени Г. Мусрепова.

Также в последнее время Сагат Жылгелдиев снимался в художественных фильмах. Среди популярных телесериалов с его участием можно выделить такие ленты, как "Шалғайдағы оқиға", "Арман жолында", "Әке борышы".

Вместе со своей супругой Жибек Лебаевой снялся в фильме "Жениться за 72 часа".

Жылгелдиев удостоен медали "Ерен еңбегі үшін".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1969418-umer-akter-teatra-i-kino-sagat-zhylgeldiev/