Умер советский народный артист Ренат Ибрагимов

Ренат Ибрагимов. Фото: kino-teatr.ru

Вчера, 14 мая, на 75-м году жизни скончался народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов. Певец был трижды женат и за свою жизнь стал отцом восьмерых детей.

Народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов умер 14 мая в возрасте 74 лет в Москве, передает РИА Новости. Эту информацию корреспондентам издания подтвердила дочь певца.

"Да, умер. Мне сейчас тяжело", – сказала она.

Ренат Исламович Ибрагимов родился 20 ноября 1947 года во Львове (Украинская ССР). Когда Ренату исполнилось два года, семейство Ибрагимовых переехало в Казань.

Одновременно с получением среднего образования Ренат окончил и музыкальную школу.

После школы Ибрагимов присоединился в качестве певца к ансамблю Приволжского военного округа. Через год певец ушел из ансамбля и стал выступать сольно.

В 1973 году он окончил Казанскую государственную консерваторию и стал солистом Татарского академического театра оперы и балета им. М. Джалиля. Здесь он исполнял ведущие партии в операх, среди которых Князь Игорь ("Князь Игорь"), Эскамильо ("Кармен"), Валентин ("Фауст"), Евгений Онегин ("Евгений Онегин"), Елецкий ("Пиковая дама").

В 1973 году Ибрагимов получил третью премию на Всесоюзном конкурсе советской песни в Минске.

В 1974 году стал лауреатом Всесоюзного конкурса эстрадных артистов, разделив первое место с Валерием Чемодановым.

В 1975 году участвовал в конкурсе песни "Красная гвоздика" в Сочи, где получил главную премию.

Победы на музыкальных конкурсах открыли перед Ибрагимовым путь к успеху в качестве эстрадного певца. В его репертуар входили песни известных советских авторов того времени: Александры Пахмутовой, Оскара Фельцмана, Арно Бабаджаняна, Давида Тухманова, а также Александра Морозова, Олега Иванова, Раймонда Паулса. Одни из самых популярных в его исполнении песен: "Дарите женщинам цветы", "Верни мне музыку", "Талая вода", "Мелодия вальса". Певец часто появлялся на телевидении, много гастролировал по стране и за рубежом.

В 1978 году с песней "Наш город" Ибрагимов принял участие в ежегодном фестивале "Песня года".

В 1973-1988 годах Ренат Ибрагимов состоял в труппе Татарского академического театра оперы и балета.

В 1988 году перешел в Татарскую государственную филармонию, а после ухода из филармонии стал руководителем и солистом Татарского культурного центра "Сафар".

В 1999 году Ибрагимов основал и возглавил собственный Театр песни.

Ренат Ибрагимов попробовал себя в кино: снялся в фильмах "Военно-полевой романс" (1988), "Итальянский контракт" (1993). Певец выступил и в качестве режиссера, выпустив более 40 музыкальных сборников.

В 2018 году был снят документальный фильм "Ренат Ибрагимов. Про жизнь и про любовь".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1969314-umer-sovetskiy-narodnyy-artist-renat-ibragimov/