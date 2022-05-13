"Меня будут резать": стоматолог оставил пломбу в носовой пазухе Дарьи Александровой (видео)

Дарья Александрова. Фото: instagram.com/dariya_aleksandrova

Актриса Дарья Александрова рассказала о проблемах со здоровьем, возникших из-за некачественной работы стоматолога. По словам знаменитости, медик засунул кусок пломбы ей в носовую пазуху, после чего у нее начались головные боли, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Дарья несколько раз жаловалась на повышенную температуру, которая не опускалась длительное время. Отечественная звезда полагала, что дело в вирусе, однако затем ей диагностировали гайморит, от которого она начала проходить лечение.

Но после снимка КТ выяснилось, что дело вовсе не в гайморите - в носовых пазухах Александровой оказалось инородное тело, вызвавшее воспаление.

"Скоро меня будут резать. Вот такие новости. Никакой это не гайморит. Пришел результат КТ моей головушки. Видите типа отросточек? Который в пазухе у меня. Это засунул туда стоматолог. Браво просто.

Пломба в носовой пазухе. Я даже не знаю, плакать или смеяться. И теперь вокруг нее все обросло. Потому что это инородный предмет. В пазухе просто не осталось места для соплей", - рассказала Дарья.

После этого подписчицы стали присылать блогерше собственные похожие истории, ужаснувшие ее.

Инстадива призналась, что ей очень обидно.

"Пришла к стоматологу полечить канал. А в итоге засунули в пазуху не пойми что. И не один кусочек. Хоть теперь понятно, откуда головные боли и почему я "гундося" такая. Обидно, что это наркоз, антибиотики, восстановление. Вот стараешься жить здорово. Пьешь витаминки, ходишь по вечерам на свежем воздухе, выбираешь продукты без химии. А тут стоматолог такой: "Слишком скучно живешь, девочка", - высказалась Александрова.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1969225-skoro-menya-budut-rezat-stomatolog-ostavil-plombu-v-nosovoy-pazuhe-dari-aleksandrovoy-video/