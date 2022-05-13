Почему в Казахстане не будут транслировать "Евровидение-2022"

Иллюстративное фото: picture alliance / Contributor / Getty Images

На официальной странице телеканала "Хабар" в Instagram появился пост, в котором объясняется, почему Казахстан в этом году решил отказаться от трансляции популярного музыкального конкурса "Евровидение".

Как написали представители агентства "Хабар", с 2016 года, когда они получили статус Ассоциированного члена Европейского Вещательного Союза (EBU), они занимались трансляцией конкурсов "Евровидение" и "Детское Евровидение" в Казахстане.

Тем не менее, в этом было принято нелегкое решение об отмене трансляции гранд-финала "Евровидения-2022", который должен состояться в ночь на 15 мая.

"К такому решению мы пришли из-за весьма низких рейтингов данного формата шоу. Кроме того, у нашей страны нет права отправлять отечественных исполнителей на конкурс, а для трансляции столь масштабного мероприятия требуются лицензионные выплаты.

Также немаловажную роль играет время онлайн-трансляции конкурса, не столь удобное для отечественного телезрителя", - говорится в публикации.

Вместе с тем, в агентстве сообщили, что в июне "Хабар" будет транслировать красочное мероприятие "Summer Night Concert 2022" Венского Филармонического Оркестра (Австрия). Трансляция стала возможной также благодаря Ассоциированному членству в EBU.

Кроме того, в Казахстане в этом году покажут "Детское Евровидение". Официальную информацию пообещали представить сразу после того, как Организационная комиссия JESC подтвердит право участия агентства "Хабар".

Оглашение списка участников также ожидается получить в скором времени.

"Агентство "Хабар" безусловно продолжит добрую традицию показа престижных мировых конкурсов, давая возможность молодым талантам нашей страны выступать и соревноваться на международной арене", - резюмировали представители агентства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1969175-pochemu-v-kazahstane-ne-budut-translirovat-evrovidenie-2022/