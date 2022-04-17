Тяжело больной Андрей Губин рассказал о своем состоянии

Андрей Губин. Фото: instagram.com/_gubin_andrey_official

Звезда 90-х, российский певец Андрей Губин, который уже много лет борется с тяжелым заболеванием, рассказал о своем состоянии. Кроме того, артист пожаловался, что из-за соседей ему пришлось переехать из собственной квартиры.

О своем состоянии Губин рассказал в программе "Хватит слухов!" на канале ТВЦ.

По словам артиста, у него серьезные проблемы со здоровьем - выпадают зубы, левая рука почти не поднимается, иногда становится тяжело дышать, а боль стала его постоянной спутницей.

Певец признается, что даже постоять под фонограмму на сцене - для него невыносимый труд.

Кроме того, по словам Губина, из-за шумных соседей и приехавших родственников он решил переехать из своей четырехкомнатной квартиры в съемные апартаменты.

Проблемы у звезды 90-х и с финансами, из-за чего он, по его же признанию, соглашается участвовать в различных шоу на телевидении - так сейчас Андрей Губин зарабатывает на жизнь.

Сам артист заявил, что шансов на возвращение на сцену нет - болезнь не позволяет ему это сделать.

Отметим, в 2000-х у Губина диагностировали левостороннюю прозопалгию. При этом заболевании пациент постоянно ощущает боль в теле, особенно в лице и зубах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1965414-tyazhelo-bolnoy-andrey-gubin-rasskazal-o-svoem-sostoyanii/