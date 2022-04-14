Карлыгаш Мухамеджанова получила травму на съемочной площадке

Карлыгаш Мухамеджанова. Фото: instagram.com/karlygashmuhamedzhanova

Казахстанская актриса Карлыгаш Мухамеджанова получила травму во время съемок нового фильма. Сейчас она проходит интенсивное лечение, надеясь, что скоро вернется к работе, передает NUR.KZ.

Актриса сообщила, что у нее нет перелома, но неудачное падение привело к образованию гематомы.

"К сожалению, вчерашние съемки закончились для меня вызовом скорой и травмой. Но, слава Богу, все хорошо. Перелома нет, я неудачно упала на бедро, хромаю пока, гематома огромного размера. Больно сидеть, ну а в целом, все прекрасно", - отметила она (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Карлыгаш поблагодарила медицинский персонал клиники за помощь в реабилитации.

"Мне надо скорее вернуться на площадку, прохожу физиолечение под присмотром профессионалов", - написала она.

Сторис Карлыгаш Мухамеджановой. Фото: instagram.com/karlygashmuhamedzhanova

Актриса поблагодарила подписчиков и звездных коллег за проявленное внимание.

"Всем спасибо за добрые пожелания выздоровления. Я делаю все возможное, чтобы быстрее восстановиться", - призналась она, добавив смайлик в виде сердечка.

Сторис Карлыгаш Мухамеджановой. Фото: instagram.com/karlygashmuhamedzhanova

Накануне Карлыгаш поделилась в Instagram кадрами со съемок фильма. Новый проект продюсера Тимура Бактыбаева рассказывает о сотрудниках КНБ.

"Немного фотокарточек со съемочной площадки. Угадайте, как зовут мою героиню", - прокомментировала она фото.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1965071-karlygash-muhamedzhanova-poluchila-travmu-na-semochnoy-ploschadke/