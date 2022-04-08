Отец Филиппа Киркорова попал в реанимацию

Бедрос Киркоров. Фото: instagram.com/bedroskirkorov

89-летнего отца Филиппа Киркорова – известного советского и российского певца Бедроса Киркорова – доставили в реанимацию из-за проблем с сердцем. Он поступил в госпиталь Вишневского.

Информацию о госпитализации подтвердил представитель Филиппа Киркорова, пишет РБК. Как сообщили корреспондентам издания в медицинских кругах, у отца поп-короля российской эстрады диагностирована хроническая сердечная недостаточность.

"Да, это правда. Бедрос попал в реанимацию. Состояние тяжелое. Но профессор Амиран Шотаевич Ревишвили делает все для спасения жизни.

Это случилось прямо в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Молимся, что придет благая весть по здоровью Бедроса, надеемся, что все обойдется", – прокомментировал информацию о госпитализации представитель Филиппа Киркорова.

Бедрос Киркоров является уроженцем болгарского города Варна.

Он учился на сапожника и пел в городском хоре, а затем — в военном ансамбле. В 60-е годы прошлого века перебрался в СССР и поступил в ГИТИС. После Киркоров-старший стал выступать на сцене. В 1992 году удостоился звания заслуженного артиста РФ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1964238-otets-filippa-kirkorova-popal-v-reanimatsiyu/