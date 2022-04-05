"Диабет победил ее": Ольга Бузова рассказала о произошедшей у нее трагедии (фото)

Ольга Бузова с питомцем. Фото: instagram.com/buzova86

Телеведущая Ольга Бузова поделилась с поклонниками горечью утраты - знаменитость потеряла своего питомца, который скончался из-за болезни, передает NUR.KZ.

В Instagram певица рассказала о своей трагедии.

"Горечь и боль следуют за любой смертью. Когда мы теряем собаку, мы вместе теряем наше будущее. Никогда больше она не прибежит будить меня утром, никогда больше не будет наших совместных прогулок. Просто никогда. Они уходят, это неизбежно, но не легче от осознания этого, совсем не легче.

Не стало моей Челси. Неожиданно, несправедливо, неправильно. Диабет победил ее. Очень быстро. Мы сделали все, что могли, и даже больше. Но, увы, человек иногда бывает бессилен", - написала Ольга.

Она уточнила, что питомца ей когда-то подарил бывший муж.

"Челси, которую я воспитала с пеленок, любила все, что ей предлагала жизнь, моя маленькая Челси. Как же так, как же мне хочется прижаться к тебе сейчас, почесать пузико, затискать. Мягких облачков тебе, моя Бусинка! Беги по радуге, моя малышка! Я люблю тебя! Я никогда тебя не забуду! Навсегда", - высказалась Бузова, опубликовав их совместные фото.

Верные поклонники поддержали телеведущую в ее скорби.

"Олечка, держись! Я тебе очень сочувствую, это просто ужасно. Она в лучшем мире", "Читаю, и у самой слезы. Олечка, сочувствую всем сердцем. Как же больно их терять, просто невыносимо", "Какое горе. Оля , держись", - прокомментировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1963465-diabet-pobedil-ee-olga-buzova-rasskazala-o-proizoshedshey-u-nee-tragedii-foto/