Сообщение о жестоком избиении Кайрата Нуртаса проверила полиция Костанайской области

Кайрат Нуртас и Ерлан Омарбеков. Фото: официальная страница Ерлана Омарбекова в Facebook

Начальник полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков заявил на своей официальной странице в Facebook о том, что получил сообщение о жестоком избиении известного певца Кайрата Нуртаса.

Как написал Омарбеков, он получил сообщение об избиении Кайрата Нуртаса сегодня в мессенджере.

Со слов автора послания, на певца напали в Костанае. Также указывается, что "новость" якобы прокомментировал "руководитель Департамента полиции через пресс-службу".

Омарбеков решил лично проверить информацию, и в итоге встретился с Кайратом Нуртасом, чтобы убедиться, что он невредим. К посту также приложено их совместное фото.

Таким образом, сообщается, что новость об избиении артиста - фейк, и никакие источники в полиции о подобном не сообщали.

Как отметил главный полицейский Костанайской области, Нуртас выступал в Костанае с концертом.

В конце сообщения Омарбеков подчеркнул, что стражи порядка уже начали розыск автора фейковой новости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1963289-soobschenie-o-zhestokom-izbienii-kayrata-nurtasa-proverila-politsiya-kostanayskoy-oblasti/