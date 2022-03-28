Российский телеведущий Валдис Пельш попал в больницу

Валдис Пельш. Фото: instagram.com/pelshtv

Сегодня, 28 марта, российские средства массовой информации сообщили о госпитализации известного телеведущего Валдиса Пельша. Врачи диагностировали у мужчины проблемы с сердцем.

Как передает российский "Пятый канал" со ссылкой на собственный источник, известного шоумена доставили в одну из специализированных клиник, в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца.

По предварительной информации, Валдис Пельш попал в больницу из-за проблем с сердцем, на фоне которых селебрити постоянно ощущает дискомфорт в области грудной клетки.

Отмечается, что ранее Пельш перенес хирургическую операцию по установке стентов.

Также Telegram-канал "112" уточняет, что в данный момент звезда проходит обследование, по итогам которого будет принято решение о его лечении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1962396-rossiyskiy-televeduschiy-valdis-pelsh-popal-v-bolnitsu/