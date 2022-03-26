Умер барабанщик группы Foo Fighters

Тейлор Хокинс. Фото: John Medina/Getty Images

Умер Тейлор Хокинс – барабанщик американской рок-группы Foo Fighters. Музыкант скончался в возрасте 50 лет, причина смерти пока не называется.

Тейлор Хокинс, более 20 лет являвшийся барабанщиком группы Foo Fighters, скончался в пятницу вечером, пишет журнал Rolling Stone.

Сообщается, что Foo Fighters находились в гастрольном туре по Южной Америке и должны были выступить на фестивале Estéreo Picnic в Боготе, Колумбия. Но перед выступлением, по данным издания Variety со ссылкой на местные СМИ, Хокинс был найден мертвым в своем гостиничном номере.

Причина смерти барабанщика пока не сообщается.

О смерти Хокинса также сообщили в официальном Twitter-аккаунте группы.

"Вся "семья" Foo Fighters опустошена из-за трагической и безвременной потери нашего любимого Тейлора Хокинса. Его музыкальный дух и заразительный смех будет жить с нами вечно. Наши сердца с его женой, детьми и семьей", – написали представители группы.

Узнав о смерти Хокинса, многие знаменитости, такие как Майли Сайрус, Слэш, Оззи Осборн и другие, написали, что скорбят по ушедшему из жизни музыканту.

Оливер Тейлор Хокинс родился 17 февраля 1972 года. К рок-группе Foo Fighters в качестве ударника он присоединился

В 1997 году он присоединился к рок-группе Foo Fighters в качестве ударника. Помимо работы с Foo Fighters, Хокинс регулярно сотрудничал с другими музыкантами и группами, и даже запустил несколько собственных сторонних проектов.

В 2005 году признан "Лучшим рок-барабанщиком" года по версии британского журнала Rhythm.

У Хокинса остались жена Элисон и трое детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1962232-umer-barabanschik-gruppy-foo-fighters/