"Винила я себя": Карина Оксукпаева рассказала о трагедии, связанной с беременностью (видео)

Карина Оксукпаева. Фото: instagram.com/oksukpaevak

Блогерша Карина Оксукпаева поделилась печальной историей, связанной с ее беременностью. Звезда соцсетей рассказала подписчикам, как потеряла ребенка, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Карина решила поделиться очень личной историей.

"О беременности мы узнали в Грузии, когда Алиму был всего год. Беременность не планировалась, естественно, но мы были рады, хоть и страшновато было. Особенно были рады родители. Мне все время было плохо, я не могла даже выйти из дома. В этот период я умудрилась окончить универ.

На третьем месяце пошла на плановое УЗИ, и там мне сказали, что сердце у плода не бьется. Дальше как в тумане. Я куда-то побежала, врач побежала за мной и успокаивала (очень по-человечески). Отправили срочно на чистку, потому что плод внутри уже разлагался", - вспоминает блогерша.

По словам Карины, анестезиолог больницы во время процедуры обошелся с ней очень грубо, заявив, что таких, как она, у него в день по 15 человек.

"Арма начал объяснять, что у нас горе и можно быть вежливее, а врач сказал: "Тогда сами и делайте, я пошел". Так по-свински. Короче, он сделал мне анестезию, меня вырубило, и проснулась я уже абсолютно пустая. В прямом и переносном смысле. Остальные врачи были приятные и профессионалы своего дела", - рассказала супруга Армана Юсупова.

После этого девушка отправилась с мамой в запланированную ранее поездку на море.

"Тяжело было в первую неделю. Винила я себя. Винила, потому что мне показалось, что так получилось, потому что мы не планировали ребенка, и я не подготовила свой организм. Я начала работать больше. И путешествовать. И перестала винить себя, потому что замершая беременность - это распространенная проблема. У некоторых такое случается по несколько раз", - прокомментировала блогерша.

Спустя год она забеременела и затем благополучно родила сына.

Беседуя с подписчиками, Карина отметила, что сейчас пока детей больше не планирует.

"Время такое неспокойное сейчас", - написала мать двоих детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1961842-vinila-ya-sebya-karina-oksukpaeva-rasskazala-o-tragedii-svyazannoy-s-beremennostyu-video/