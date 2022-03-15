Актриса Алия Телебарисова попала в ДТП (видео)

Алия Телебарисова. Фото: instagram.com/aliya_anuarbek

Актриса Алия Телебарисова попала в ДТП. Знаменитости пришлось несколько часов провести в ожидании, пока полицейские разобрались в ситуации и отпустили ее, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Алия показала фото ДТП с участием ее автомобиля и пояснила, что на место происшествия приехали из управления дорожной полиции.

"В меня вписались. Сказали ждать кого-то, потому что спорная ситуация. Ой, мужчины, мужчины. Хочет на меня "повесить". Ну, видно же, что человек подрезал. Говорит, что я в него въехала", - пояснила актриса.

Девушка отметила, что к подобным происшествиям относится спокойно.

"Главное - все живы, здоровы", - заявила Алия.

Позже она написала объяснительную. Поддержать актрису приехал муж ее золовки Камшат.

"А детки тем времени у Камшат играются. Я должна была после работы поехать за ними, там поужинать. Вы представляете, я смотрю, сколько я отъездила - все пятерки. Прям ровно", - посмеялась знаменитость, показывая одометр, на котором указано, что авто проехало 5555,5 километра.

Машину Алия приобрела в прошлом году.

"Поцарапал мою красотку. В марте прошлого года покупала в салоне", - пожаловалась она.

Актриса рассказала, чем закончилось дело.

"Я дома. Сказали, что я была права и теперь через три дня надо забрать документы с решением суда. Берегите себя на дорогах. Главное - здоровье, ваша безопасность и безопасность остальных участников дорожного движения! Не суетиться, не подрезать, ну, приедете вы на пять минут раньше, зато сколько рисков", - призвала девушка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1960698-aliya-telebarisova-popala-v-dtp-video/