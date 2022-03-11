Умер экс-участник группы "Отпетые мошенники"

Том Хаос. Фото: instagram.com/tomchaos

50-летний российский певец Вячеслав Зинуров, бывший участник популярной группы "Отпетые мошенники", найден мертвым в своей квартире.

О смерти Зинурова, известного также под псевдонимом Том Хаос, изданию "СтарХит" сообщили в окружении певца.

Сообщается, что 10 марта он должен был дать два интервью, однако после полудня перестал выходить на связь.

Смерть музыканта подтвердили и на его официальной странице в Instagram, выложив черно-белое фото. Российские знаменитости оставляют соболезнования в комментариях под постом.

Причина смерти Зинурова не называется.

Том Хаос прославился как солист легендарной петербургской группы "Отпетые мошенники", которая была основана в 1996 году. Ее участниками были Том Хаос, Сергей Аморалов и Гарик Богомазов, а продюсером выступал Евгений Орлов.

Лидер коллектива Сергей Аморалов не раз говорил, что именно они начали первыми читать рэп под танцевальную музыку. "Отпетые мошенники" выпустили такие хиты как "Всяко-разно", "Бросай курить", "Девушки бывают разные" и "Люби меня люби".

Том Хаос покинул коллектив в августе прошлого года. Свой уход он объяснил финансовыми разногласиями и заявил, что Сергей Аморалов обманывал его и задолжал крупную сумму денег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1960148-umer-eks-solist-gruppy-otpetye-moshenniki/