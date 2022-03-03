"Со всеми бывает": Серик Ибрагимов показал, как упал со сцены во время выступления

Серик Ибрагимов. Фото: instagram.com/ibragimovserik

Казахстанский певец Серик Ибрагимов поделился в Сети видео, на котором видно, как он упал со сцены. Фанаты артиста обеспокоились, не получил ли травму их любимец, передает NUR.KZ.

"И такое бывает", - подписал видео Серик Ибрагимов в Instagram.

На кадрах видно, как артист упал с высокой сцены, не увидев ее края. Все произошло за считанные секунды, никто из зрителей не успел отреагировать на его падение. Но у некоторых казусная ситуация, в которую попал исполнитель, вызвала смех.

Подписчики оставили свои отзывы. Они обеспокоились, что артист мог получить серьезную травму при падении с высоты. Многие осудили смеющихся в зале людей.

"Почему люди смеются? Разве это то, над чем можно посмеяться", "Такое со всеми бывает", "Привет и сразу пока", "Ой бу, наверное, нога у тебя заболела, почему никто не помог подняться?!", "Ничего у вас не заболело?", "Зато какое правдивое видео", "Надо край сцены цветами оформлять, чтобы такого не было", "Будьте осторожнее", - написали свои комментарии фанаты.

Некоторые из подписчиков решили, что на видео не сам Серик и задались вопросом, зачем он публикует такое.

Мы писали ранее, что Серик Ибрагимов разыграл пранкеров, укравших его сына.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1959140-so-vsemi-byvaet-serik-ibragimov-pokazal-kak-upal-so-stseny-vo-vremya-vystupleniya/