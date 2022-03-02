"Верните меня в детство, я не хочу взрослеть": Маша Горбань о конфликте России и Украины

Маша Горбань с детьми. Фото: instagram.com/gorban_masha

Российская актриса Мария Горбань опубликовала новый пост в своем Instagram. Она призналась, что хотела бы вернуться в беззаботное детство, где нет ненависти и ужасов войны, передает NUR.KZ.

Маша Горбань отметила, что больше всего хотела бы мира на Земле.

"Пусть все договорятся, пусть все вернутся к своим семьям здоровыми! Верните меня в детство, я не хочу взрослеть", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Ранее она озвучила свою позицию по поводу конфликта между Россией и Украиной. Она рассказала, что очень переживает за происходящее.

"Друзья! Мы часто живем в разных информационных реальностях, поэтому мы можем кардинально по-разному воспринимать и интерпретировать происходящие события.

При этом, я не представляю, как можно оставаться равнодушным к тому, что происходит. Нервничают все. Я думаю, нам всем сейчас нужно постараться успокоиться и не вступать ни с кем в споры, берегите себя и своих близких", - отметила она.

Мать двоих детей призналась, что ей очень страшно.

"Страшно! Очень страшно! Пожалуйста, пусть будет мир!!! Мы не должны воевать", - взмолилась она.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1958914-vernite-menya-v-detstvo-ya-ne-hochu-vzroslet-masha-gorban-o-konflikte-rossii-i-ukrainy/