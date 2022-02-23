"Это ужас": Вика Дайнеко рассказала, как выносила спящую дочь из охваченного пожаром здания

Вика Дайнеко. Фото: instagram.com/victoriadaineko

Певица Виктория Дайнеко рассказала, как ей пришлось выносить свою спящую дочь из дома, жильцов которого эвакуировали из-за пожара. По словам звезды, это был ужас, передает NUR.KZ.

Знаменитость по просьбе подписчиков публиковала в Instagram фотографии из своей галереи, сделанные в определенные даты. Один из поклонников попросил показать снимок, сделанный 3 июня 2020 года.

В ответ Дайнеко выложила видео, снятое в Сан-Франциско. На нем она показала свой дом, рядом с которым стоит пожарная машина. Все жильцы были эвакуированы.

"Дважды эвакуировали дом за три часа. Это ужас - спящего ребенка выносить из квартиры, а этаж весь в дыму", - вспоминает Вика.

Story Виктории Дайнеко. Фото: instagram.com/victoriadaineko

Она также призналась, что после переезда в Сан-Франциско ей пришлось многое пережить.

"Ситуация два года назад, когда вопреки всему (отиту у ребенка, проблемам со здоровьем, которые привели к потере моей личной, отмене одного рейса, потом снятию на посадке с другого рейса за буквально одну неделю) я улетела в Сан Франциско, и мне пришлось очень многое пережить.

Нет, я не жалею, это бесценный опыт. Но теперь я знаю, что если в 4 утра ты перед полетом просыпаешься от того, что тебя трясет от холода под одеялом и градусник показывает 38,4, нужно просто остаться дома и не изобретать магическое лекарство, которое тебя привело бы в человеческий вид ко времени вылета. Если кому-то нужно учиться доводить дела до конца, то мне приходится учиться отступать. И это трудный процесс", - поделилась Виктория.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1957528-eto-uzhas-vika-dayneko-rasskazala-kak-vynosila-spyaschuyu-doch-iz-ohvachennogo-pozharom-zdaniya/