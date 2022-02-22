Советская и российская актриса Татьяна Доронина попала в больницу с COVID-19

Татьяна Доронина. Кадр из видео: YouTube/Центральное телевидение

Советскую и российскую актрису Татьяну Доронину госпитализировали с коронавирусной инфекцией в Москве, передает Telegram-канал Mash.

88-летняя Доронина была госпитализирована в московскую больницу давно.

Сообщается, что эмоциональное состояние артистки нестабильно, поэтому ей назначены седативные препараты. Ситуация осложняется сопутствующими у Дорониной заболеваниями.

Правое легкое актрисы поражено на 20 процентов, левое на 16 процентов. Но при этом медики отмечают положительные сдвиги по компьютерной томографии.

Татьяна Доронина - советская и российская актриса театра и кино. Является также театральным режиссером, писателем и президентом МХАТ имени Горького.

Родилась в сентябре 1933 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

В 1956 году окончила Школу-студию МХАТ в Москве.

Самые известные кинокартины с ее участием - "Три тополя на Плющихе", "Мачеха", "Еще раз про любовь", "Старшая сестра", "Валентин и Валентина", "Рабочий поселок".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1957314-sovetskaya-i-rossiyskaya-aktrisa-tatyana-doronina-popala-v-bolnitsu-s-covid-19/