Умер заслуженный деятель Казахстана Турсынбек Нуркалиев

Турсынбек Нуркалиев. Фото: astanaopera.kz

Сегодня, 16 февраля, скончался заслуженный деятель Казахстана Турсынбек Нуркалиев, сообщается на официальном сайте ГАТОБ "Астана Опера".

Балетмейстер ушел на 71 году жизни.

"Имя Турсынбека Абдыбаевича навсегда вписано в летопись казахстанского балета, его заслуги неоценимы: он был одним из основоположников хореографического искусства в столице. Яркая галерея созданных им образов на разных сценах мира надолго останется в памяти поклонников его творчества. А плеяда казахстанских артистов будет передавать из поколения в поколение профессиональный опыт, который передал им мастер", - говорится на сайте театра.

С 1970 по 2000 год Нуркалиев был солистом балета ГАТОБ им. Абая.

В 2002 году окончил Национальную академию искусств им. Т. Жургенова по специальности "режиссер-хореограф".

С 2000 по 2013 год – главный балетмейстер НТОБ им. К. Байсеитовой.

С 2013 по 2015 год – художественный руководитель балета ГТОБ "Астана Опера".

С 2015 года – директор балетной труппы.

За годы службы в театре Турсынбек Нуркалиев поставил балеты "Бахчисарайский фонтан", "Щелкунчик", "Лебединое озеро", "Баядерка" и другие.

"Творческий коллектив театра выражает искренние соболезнования супруге Турсынбека Нуркалиева – Заслуженному деятелю Казахстана Галие Бурибаевой, а также всем его родным и близким", - говорится на сайте театра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1956447-umer-zasluzhennyy-deyatel-kazahstana-tursynbek-nurkaliev/