Умер заслуженный деятель Казахстана Турсынбек Нуркалиев
Сегодня, 16 февраля, скончался заслуженный деятель Казахстана Турсынбек Нуркалиев, сообщается на официальном сайте ГАТОБ "Астана Опера".
Балетмейстер ушел на 71 году жизни.
"Имя Турсынбека Абдыбаевича навсегда вписано в летопись казахстанского балета, его заслуги неоценимы: он был одним из основоположников хореографического искусства в столице. Яркая галерея созданных им образов на разных сценах мира надолго останется в памяти поклонников его творчества. А плеяда казахстанских артистов будет передавать из поколения в поколение профессиональный опыт, который передал им мастер", - говорится на сайте театра.
С 1970 по 2000 год Нуркалиев был солистом балета ГАТОБ им. Абая.
В 2002 году окончил Национальную академию искусств им. Т. Жургенова по специальности "режиссер-хореограф".
С 2000 по 2013 год – главный балетмейстер НТОБ им. К. Байсеитовой.
С 2013 по 2015 год – художественный руководитель балета ГТОБ "Астана Опера".
С 2015 года – директор балетной труппы.
За годы службы в театре Турсынбек Нуркалиев поставил балеты "Бахчисарайский фонтан", "Щелкунчик", "Лебединое озеро", "Баядерка" и другие.
"Творческий коллектив театра выражает искренние соболезнования супруге Турсынбека Нуркалиева – Заслуженному деятелю Казахстана Галие Бурибаевой, а также всем его родным и близким", - говорится на сайте театра.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1956447-umer-zasluzhennyy-deyatel-kazahstana-tursynbek-nurkaliev/