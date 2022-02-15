Голливудского актера приговорили к 20 годам тюрьмы за мошенничество
Голливудского актера приговорили к 20 годам лишения свободы за мошенничество, передает CNN.
35-летний Закари Хорвитц, который более известен под псевдонимом Зак Эйвери, в октябре признался в мошенничестве и вовлечении людей в финансовую пирамиду или схему Понци.
Он привлек не менее 650 миллионов долларов, ложно утверждая инвесторам, что их деньги "будут использованы для приобретения лицензионных прав на фильмы, которые HBO и Netflix якобы согласились распространять за границей".
Полученные средства он клал на личный счет. Затем тратил их на поездки в Лас-Вегас и в другие места чартерными рейсами, приобрел дом примерно за 5,7 млн долларов наличными.
Помимо тюремного заключения его обязали выплатить 230 миллионов долларов в качестве компенсации.
Сам Эйвери за всю карьеру снялся в малобюджетных проектах как "Разлом времени", "Момент истины" и других фильмах.
Его арестовали в апреле 2021 года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1956204-gollivudskogo-aktera-prigovorili-k-20-godam-tyurmy-za-moshennichestvo/