Умер режиссер "Охотников за привидениями"

Айван Райтман. Фото: Jason LaVeris/FilmMagic/Getty Images

Канадский режиссер Айван Райтман скончался на 76-м году жизни. Более всего он был известен своими комедиями 80-х и 90-х годов.

Режиссер первых двух частей "Охотников за привидениями" Айван Райтман умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина скончался вечером 12 февраля в своем доме в Калифорнии, США. Точная причина смерти пока не названа.

"Наша семья скорбит в связи с неожиданной потерей мужа, отца и деда, который всегда учил нас искать магическое в жизни", — говорят родные режиссера.

Айван Райтман родился в 1946 году в городе Комарно в Чехословакии. Сам он родом из еврейской семьи.

В 1950-м его семья будущего режиссера переехала в Канаду.

Карьера Райтмана началась в конце 1960-х годов, а самую большую любовь зрителей мужчина завоевал в 1980-1990-х годах. В этот период он снял множество комедий, которые считаются культовыми.

Райтман был режиссером и продюсером таких известных картин, как: "Охотники за привидениями", "Бетховен", "Джуниор", "Космический джем", "Евротур", "Эволюция" и многих других.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1956045-umer-rezhisser-ohotnikov-za-privideniyami/