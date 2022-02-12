Умерла актриса из "Тихого Дона" Зинаида Кириенко

Зинаида Кириенко. Кадр из фильма "Тихий Дон": kino-teatr.ru

В возрасте 88 лет умерла народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко. Ранее сообщалось, что актриса попала в больницу с положительным результатом на COVID-19.

Народная артистка РСФСР Зинаида Михайловна Кириенко скончалась на 89-м году жизни, передает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.

"Зинаида ушла из жизни сегодня ночью", – сообщили представители союза.

Артистка родилась 9 июля 1933 года в городе Махачкале. В 1958 году она окончила ВГИК.

Зинаида Михайловна работала в Московском драматическом театре имени Пушкина, в 1959-1960 годах играла в Московском драматическом театре на Малой Бронной, а с 1961 года – в Театре-студии киноактера.

За свою карьеру Кириенко снялась в более чем 30 фильмах и сериалах.

Более всего она была известна своими ролями в экранизациях романов Михаила Шолохова "Тихий Дон" и "Судьба человека". Также среди работ Кириенко отмечают роли в фильмах "Казаки", "Любовь земная" и "Судьба".

Кроме того, Зинаида Кириенко была певицей и выступала с сольными концертами.

В 1965 году актриса получила звание заслуженной артистки РСФСР, а в 1977 году она стала народной артисткой за заслуги в области советского киноискусства.

Также, Кириенко была удостоена Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры за кинодилогию "Любовь земная" и "Судьба".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1955801-umerla-aktrisa-iz-tihogo-dona-zinaida-kirienko/