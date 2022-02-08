"Ковид подкрался незаметно": Регина Тодоренко заболела коронавирусом после поездки в Мексику

Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко заболела COVID-19 после своего возвращения из Мексики. При этом знаменитости предстояло принять участие во множестве съемок, передает NUR.KZ.

О своей болезни Тодоренко рассказала в Instagram, но только уже после выздоровления.

"Прилетела я домой, а дома меня ожидала попа. Делюсь с вами неприятными известиями. Ковид подкрался незаметно. И все бы ничего, но на носу три крупных проекта. Отказаться от съемок - потерять работу. Выйти на работу больной - преступление. Согласны?

А ведь уже 2,5 месяца мы с командой разрабатываем образы для шоу, рисуем эскизы, проводим исследование истории костюма, стилизуем шедевры искусства. Отказаться от съемок по состоянию здоровья означает подвести огромный штат людей, которые трудились так долго. Я уже не говорю про продюсеров проекта и всех участников", - написал Регина.

По словам телеведущей, она понимала, что "времени болеть нет". Все встречи проводила онлайн. Звездные супруги изолировалась, забрав сына из детского сада.

"Всех предупредили и молились, чтобы перед премьерой "Маски" тест был отрицательным. А потом нам всем пришли долгожданные ответы из лаборатории", - пояснила Тодоренко.

Судя по кадрам из ее Stories, тест на COVID-19 уже показал отрицательный результат. По всей видимости, переболела Регина легко и без осложнений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1955175-kovid-podkralsya-nezametno-regina-todorenko-zabolela-koronavirusom-posle-poezdki-v-meksiku/