Умер заслуженный артист Казахской ССР Виктор Шалаев

Виктор Шалаев. Фото: pogodina.kz

Ушел из жизни режиссер-постановщик, заслуженный артист КазССР и почетный гражданин Петропавловска Виктор Шалаев.

Казахстанский и советский артист скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщили в Instagram его коллеги из драматического театра имени Погодина.

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Царствие небесное и светлая память!" – говорится в сообщении театра.

Виктор Григорьевич Шалаев родился в 1946 году в селе Большесельское Ярославской области.

В 1968 году он окончил Горьковское театральное училище как актер театра драмы. Также, Виктор Григорьевич заочно закончил Карагандинский государственный университет, факультет социологии.

В качестве актера работал в театрах городов Горького, Волгограда, Северодвинска, Самарканда, Тюмени.

В 1987 году он получил звание заслуженного артиста Казахской ССР, в частности за роли Чокана Валиханова в спектакле "Чокан Валиханов", Цезаря в спектакле "Антоний и Клеопатра", Сталина в спектакле "Дети Арбата".

С 1980 года стал работать в северо-казахстанском областном драматическом театре имени Н. Погодина.

В феврале 2004 года Шалаев был утвержден художественным руководителем театра и проработал в этой должности до января 2012 года. С 2012-го и до настоящего времени был режиссером-постановщиком театра.

За годы работы в качестве режиссера им было поставлено более 30 спектаклей: "Свободная пара" Дарио Фо, "Лев зимой" Голдена, "Русский секрет" Рацера и Константинова, "Три сестры – XXI век" Чехова, "Чокан Валиханов" Муканова, "Простая история" Ладо, "Квадратура круга" Катаева и другие.

Спектакль "Мордасовские сны" Достоевского ("Дядюшкин сон") был удостоен Гран-при на XIV Республиканском фестивале театров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1954515-umer-zasluzhennyy-artist-kazahskoy-ssr-viktor-shalaev/