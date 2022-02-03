"Хотя я был осторожен, тоже подхватил этот вирус": Таркан рассказал, что заболел COVID-19

Таркан. Фото: instagram.com/tarkan

Турецкий певец Таркан рассказал, что недавно заболел коронавирусом. Артист успокоил своих фанатов, отметив, что сейчас уже почти здоров, передает NUR.KZ.

Певец признался, что, несмотря на проявленную осторожность, не смог уберечься от коварного вируса. Однако сейчас чувствует себя хорошо.

"Около 10 дней назад мой ПЦР-тест оказался положительным. Хотя я был очень осторожен, я тоже подхватил этот вирус. Но не волнуйтесь, я перенес болезнь с очень легкими симптомами, и теперь я в порядке.

О вакцине говорят и пишут много положительного и отрицательного, и иногда я не знаю, чему верить. Но я знаю и вижу, что те, кто не привит, намного тяжелее переживают Covid. Берегите себя, будьте здоровы, мои дорогие. Я вас люблю", - написал Таркан в Instagram.

Фанаты и звездные коллеги пожелали ему скорейшего выздоровления и отметили, что коронавирус опасен последствиями.

"Поправляйся поскорее", "Я был трижды привит и тоже пережил коронавирус легко", "Моя жена заболела коронавирусом, несмотря на то, что была вакцинирована", "Выздоравливай, любимец народа", "Милый Таркан, будь всегда здоров, будь всегда с семьей и с нами", - написали они.

Напомним, Таркан опубликовал снимок из 90-х годов, где ему было всего 22 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1954444-hotya-ya-byl-ostorozhen-tozhe-podhvatil-etot-virus-tarkan-rasskazal-chto-zabolel-covid-19/