"Я оценила прививку": Лолита Милявская рассказала, как переносит коронавирус

Лолита Милявская. Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

58-летняя российская певица Лолита Милявская сообщила, что заболела коронавирусом. Из-за болезни ей пришлось отказаться от участия в новом телепроекте, передает NUR.KZ.

Лолита рассказала, что переносит болезнь в легкой форме. Артистка считает, что ей помогла вакцина от коронавируса.

"Ну что, мои дорогие, я "приплыла". Оба теста, которые у меня брали, оба показали, что ковид... Конечно, я приняла решение эту неделю провести совершенно единолично у себя в квартире, чтобы никого не заражать. Я буду хранить и себя и тех, кого я нежно люблю и уважаю.

Ну что хорошего? Хорошее - это я оценила прививку все-таки. Всех и так предупреждали, что не заразиться практически уже невозможно во всем мире, но с прививкой все проходит быстрее.

Теперь наконец-то я это понимаю. С прививкой быстрее и они во мне булькают, и не одна. И температура была только один день. Вполне можно пережить, не самая высокая. Почему-то заложенность одной ноздри на шестой день, но это тоже ерунда", - рассказала она.

Лолита отметила, что поначалу очень сожалела о том, что из-за болезни не смогла принять участие в новом шоу на "Муз-ТВ", где должна была быть ведущей.

"Канал не имеет права впускать меня с таким тестом, я и сама бы не пошла никого заражать. Потом я подумала, что там сверху все виднее. Вдруг мне на замену взяли кого-то более талантливого и программа от этого только выиграет. Поэтому я желаю каналу "Муз-ТВ" исключительно хороших цифр и зрителя, который эту программу полюбит", - отметила она.

Подписчики пожелали артистке скорейшего выздоровления и попросили себя беречь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1954250-ya-otsenila-privivku-lolita-milyavskaya-rasskazala-kak-perenosit-koronavirus/