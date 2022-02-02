София Ротару заболела омикрон-штаммом и пожаловалась на осложнения

София Ротару. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Певица София Ротару переболела омикрон-штаммом коронавируса и пожаловалась на осложнения после него, передает NUR.KZ.

О своей болезни и ее последствиях Ротару рассказала в своем Instagram.

"Дорогие друзья и близкие мне люди! Вот и до меня добрался "омикрон". Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений. Ситуация благодаря замечательным врачам и медсестрам под контролем, но нужно еще время и силы. Спасибо семье и всем, кто рядом со мной! Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы! Ваша София Ротару", - написала артистка.

Коллеги и поклонники украинской певицы поддержали ее, пожелав скорейшего выздоровления и восстановления после опасного заболевания.

"Скорейшего выздоровления и, уверен, все будет хорошо", "Поправляйтесь, София Михайловна. Мы любим вас!", "Будьте здоровы и не болейте, наша дорогая и любимая София Михайловна! Берегите себя! Мы с вами!", "Здоровья и скорейшего полного выздоровления!", "Выздоравливайте скорее! Все будет хорошо! Мы вас очень-очень любим!" , "София Михайловна, дорогая, не болейте! Все обязательно восстановится! Молюсь за вас!" - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1954174-sofiya-rotaru-zabolela-omikron-shtammom-i-pozhalovalas-na-oslozhneniya/