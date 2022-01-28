"Это наш дом, где постоянные ссоры": Димаш Кудайберген призвал жить в мире на планете

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Димаш Кудайберген высказался о постоянных войнах на планете и призвал жить всех в мире, не деля людей на национальности и расы. Артист посоветовал всем брать пример с детей, передает NUR.KZ.

Певец поделился снимком планеты Земля, сделанным космическим зондом "Вояджер-1" с рекордного расстояния и показывающим ее на фоне космоса.

"Крошечная точка посередине коричневатой полосы справа — Земля с расстояния 6 миллиардов километров. Это наш дом. Тот дом, где постоянные ссоры между собой, недопонимания", - посетовал Димаш.

Он отметил, что нет плохих национальностей, везде есть есть плохие люди.

"Иногда мне кажется, что мы взрослые должны брать пример у детей. Да, у детей! Ведь они даже не думают делить людей на нации, на рассы, они рождаются чистыми и дружелюбными. Нигде не было такого, чтобы из-за детей страдали миллионы взрослых, а из-за пары взрослых людей страдают миллионы других людей, в том числе и дети.

Господа инициаторы войны и заинтересованные в этом рабы миллиардов кровавых денег, вот посмотрите на это фото и подумайте о том, каково ваше реальное величие перед Всевышним", - призвал он.

Поклонники признали правоту своего любимца и похвалили его за мудрость.

"Спасибо за пост, Димаш! Ты, как всегда, прав! Слов просто нет, чтобы выразить все, что сейчас на душе", "Правильно сказал, верно! Что нужно для счастья, все оно есть у нас! Надо ценить нашу жизнь, планету, друг друга!", "Ты тот, кто может изменить этот мир и меняешь его каждую секунду. Твоя музыка, все твое творчество способно менять людей к лучшему и направлять их в сторону духовных ценностей", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1953397-eto-nash-dom-gde-postoyannye-ssory-dimash-kudaybergen-prizval-zhit-v-mire-na-planete/