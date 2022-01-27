"Около подъезда собственного дома": Бородина рассказала о нападении на нее с ножом

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia

Ксения Бородина рассказала о нападении на нее, которое произошло возле подъезда ее собственного дома. По словам телеведущей, преступник приставил нож к ее горлу, передает NUR.KZ.

В Instagram один из подписчиков спросил Ксению, как она относится к шапкам-балаклавам. Этот вид головного убора часто почти полностью закрывает лицо, оставляя открытыми только глаза или рот.

Невинный вопрос о модном аксессуаре закончился страшным рассказом - Бородина внезапно заявила, что у нее очень плохие ассоциации с такой шапкой, так как на нее однажды напал человек в балаклаве.

"У меня с ними отвратительные ассоциации. Когда я только стала ведущей на ТНТ, на меня был разбой около подъезда собственного дома, и парень был в этой шапке, с ножом, который он мне приставил к горлу", - вспомнила российская телеведущая.

Story Ксении Бородиной. Скрин: instagram.com/borodylia

Поклонников знаменитости эта история ужаснула. По ее словам, нападающего так и не нашли, а последствием того инцидента надолго стал постоянный страх перед людьми, идущими за ней.

"Пережила это, нет не нашли. Долго не могла прийти в себя, все время боялась людей, кто за спиной идет. Все время оборачивалась. Еще был случай в Америке, когда бомж меня напугал со спины, была истерика", - пожаловалась Бородина.

Story Ксении Бородиной. Скрин: instagram.com/borodylia

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1953303-okolo-podezda-sobstvennogo-doma-borodina-rasskazala-o-napadenii-na-nee-s-nozhom/