"Оставьте меня в покое": Бритни Спирс пожаловалась на папарацци

Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears

Известная певица Бритни Спирс выложила видео с отдыха на Гавайях и пожаловалась на папарацци.

Пост появился в Instagram звезды. 40-летняя знаменитость показала свою фигуру в желтом бикини. На видео Спирс нежится на солнце.

Под видео Бритни рассказала, что в последнее время у нее ухудшилось состояние здоровья. Часто певицу мучает тошнота и усталость. Она пишет, что даже похудела на этом фоне.

Она также рассказала, что папарацци все время "прячутся где-то за домом, чтобы сделать очередной дешевый снимок".

"Оставьте меня в покое! Я должна иметь возможность бегать голышом по дому, если захочу!" - написала Бритни.

Комментаторы пожелали певице здоровья и посоветовали сделать тест на беременность. Также фанаты Бритни призвали папарацци оставить артистку в покое.

"Отвяжитесь от Бритни", "Брит, тебе следует приехать на отдых в Монако, папарацци не смогут легально делать твои фотографии здесь", "Не падай духом, игнорируй их, всего тебе хорошего", - поддержали звезду подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1953079-ostavte-menya-v-pokoe-britni-spirs-pozhalovalas-na-paparatstsi/