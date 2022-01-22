Место происшествия. Фото: tmz.com

Американский актер и политик Арнольд Шварценеггер попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Его внедорожник после столкновения оказался на крыше другого автомобиля, передает TMZ.

По информации издания, Арнольд Шварценеггер был за рулем Yukon. На нем он столкнулся с красным Toyota Prius. В результате чего внедорожник актера оказался на крыше легкового авто, а также врезался еще и в Porsche Cayenne.

Один из очевидцев сообщил, что момент аварии выглядел как трюк в кино.

Место происшествия. Фото: tmz.com

Столкновение было достаточно сильным, поэтому в Yukon сработали подушки безопасности.

Травмы получила женщина, сидевшая за рулем Prius. Скорая помощь увезла ее в больницу.

Между тем, по данным издания, Арнольд Шварценеггер не пострадал, но он глубоко обеспокоен состоянием раненой и хочет лично проверить ее.

Как сообщает телеканал CBS со ссылкой на местную полицию, актер проехал на красный свет. Ничто не указывает на то, что он был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1952455-arnold-shvartsenegger-popal-v-sereznoe-dtp/