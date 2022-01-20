Токаев выразил соболезнования семье Толеубека Аралбая

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи со смертью известного казахстанского артиста Толеубека Аралбая. Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.
Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким актера театра и кино, заслуженного артиста Казахстана Толеубека Аралбая.
"Толеубек Мухамеджанович долгие годы посвятил работе в Казахском академическом театре драмы имени М. Ауэзова.
Он пользовался признанием зрителей за талант и актерское мастерство, ставшие украшением отечественных кинофильмов и телесериалов. Как педагог, он воспитал многих талантливых артистов.
Светлый образ Толеубека Мухамеджановича, внесшего большой вклад в развитие отечественного театрального и киноискусства, навсегда останется в нашей памяти", – говорится в телеграмме.
О смерти Толеубека Аралбая стало известно сегодня.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1952197-tokaev-vyrazil-soboleznovaniya-seme-toleubeka-aralbaya/