Скончался известный казахстанский актер и режиссер

Толеубек Аралбай. Фото: instagram.com/kazakhfilm_official

Казахстанский актер и режиссер, заслуженный артист страны Толеубек Аралбай скончался на 72-м году жизни, передает NUR.KZ.

Толеубек Мухамеджанович родился в 1950 году в Семипалатинске. Получил образование в Алматинском государственном институте киноматографии и театра. Работал в различных отечественных театрах, преподавал актерское мастерство молодому поколению.

Имеет звание заслуженного артиста Казахстана, является кавалером орденов "Құрмет" и "Парасат".

Руководство и коллектив киностудии "Казахфильм" выразило соболезнования родным и близким артиста.

"Толеубек Мухамеджанович внес заметный вклад в развитие казахстанского кинематографа. В разные годы он снялся в фильмах: "Год дракона", "Шокан Валиханов", "Азиат", "Молитва Лейлы", "Мустафа Шокай", "Рэкетир", "Ликвидатор", "Жаужурек мын бала" и др. За свою роль в фильме "Маленький принц большого города" в 2018 году актер был удостоен приза "Лучшая мужская роль" на кинофестивале стран-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Светлая память о талантливом актере навсегда сохранится в сердцах его коллег, а также его многочисленных благодарных зрителей", - говорится в сообщении "Казахфильма" в Instagram.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1952144-skonchalsya-izvestnyy-kazahstanskiy-akter-i-rezhisser/