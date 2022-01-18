"Это на порчу": Супермамасита показала, как хейтеры испортили ее роскошное авто (видео)

Алия Байтугаева. Кадр видео: instagram.com/super.mamasita

Блогерша Алия Байтугаева показала, как хейтеры испортили ее элитный электрокар. При этом она заявила, что даже не обижается на них, передает NUR.KZ.

В Stories своего Instagram Супермамасита показала три автомобиля, которыми владела в разные периоды жизни. Сейчас Алия использует электрокар. Именно его исцарапали неизвестные.

"Кому-то очень плохо и грустно от успехов другого человека. Все эти машины - результат трудов. Да, я не разгружала вагоны и не таскала кирпичи - я работала мозгом, делая свою работу без выходных, мотивировала других и никогда не искала легких путей. Я не везунчик и не верю в удачу. Удача - это совокупность дисциплины и каждодневных монотонных дел.

Видите эти две высеченные линии на переднем бампере наподобие крестов? С момента покупки машины примерно через неделю некто сделал это. Это было сделано ключами либо отверткой", - пожаловалась Байтугаева.

Царапина на электрокаре Алии Байтугаевой. Кадр видео: instagram.com/super.mamasita

Блогерша посетовала на неумение людей принимать чужие успехи и достижения. По ее мнению, подобными поступками некоторые пытаются оправдать свое бездействие, неудачу и лень.

Алия также разъяснила, что, по ее мнению, означают нацарапанные на машине фигуры.

"Короче, это "на порчу". Эти две руны высечены ключами либо отверткой. Что мне только ни делали: и иголки в косяк вставляли. Просто жесть. Но ничего не выйдет, потому что я непробиваема. Неужели кто-то думает, что, высекая руны на моей машине, читая заклинания, сделает мне плохо? Мне станет плохо только тогда, когда я сама то позволю", - уверена Супермамасита.

При этом блогерша подчеркнула, что не злится и не обижается на человека, испортившего ее имущество.

"У этого человека явно жизненные проблемы, которые он не в силах решить. Даже не обижаюсь. Желаю вам счастья, гармонии и любви. Чтобы у вас в жизни все получилось и вы потом смеялись над своим глупым поступком. И возможно, когда-нибудь, если придет осознание, вы придете ко мне, попросите прощения. Я была бы очень рада встретить вас. Идите в развитие. Я вас мысленно прощаю", - заверила Алия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1951610-eto-na-porchu-supermamasita-pokazala-kak-heytery-isportili-ee-roskoshnoe-avto-video/