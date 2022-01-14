Канье Уэста подозревают в избиении попросившего автограф фаната

Канье Уэст. Фото: instagram.com/rapautop10

Американского рэпера Канье Уэста подозревают в избиении фаната, который попросил у него автограф, передает TMZ.

Как сообщает издание, данный инцидент произошел в четверг ночью в центре Лос-Анджелеса возле ночного клуба.

Артист ударил мужчину в голову и шею и повалил его на землю. После чего Уэст покинул место происшествия, оставив пострадавшего лежать на земле.

Мужчина отказался от помощи врачей, однако позже был доставлен в отделение неотложной помощи для обследования. Полиция Лос-Анджелеса приступила к расследованию.

Ранее стало известно, что 44-летний рэпер Канье Уэст официально сменил имя. Теперь его зовут просто "Йе" (Ye), без среднего имени и фамилии.

Кроме того, Ким Кардашьян попросила суд ускорить бракоразводный процесс с Канье Уэстом. Она также попросила вернуть ей девичью фамилию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1951087-kane-uesta-podozrevayut-v-izbienii-poprosivshego-avtograf-fanata/