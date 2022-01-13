"Солнце Казахстана засияет еще ярче!": Лана поддержала соотечественников

Лана Кунсеркина. Фото: instagram.com/lanaviolinofficial

Отечественная скрипачка Лана, долгие годы живущая в Москве, поддержала казахстанцев, испытавших ужасы терактов и мародерства. Она отметила, что горда за свой народ, который сохранил любовь в своем сердце, несмотря на тяжелые испытания, передает NUR.KZ.

Лана Кунсеркина-Саркисян с тревогой следила за событиями в родном Казахстане.

"Мой Казахстан! Моя Родина! Все эти дни мы с болью в сердце наблюдали за событиями в Казахстане! Это были, наверное, самые тяжелые дни на моей Родине!

Хотя мне трудно сравнивать, так как в виду возраста я не жила в Казахстане во время Великой Отечественной войны, не жила во время голодомора, была совсем юной во время событий 1986 года…

Но, пройдя через любые испытания, казахстанцы всегда оставались мирным и гостеприимным народом с большим сердцем!" - написала Лана в своем микроблоге (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Артистка отметила, что она испытывает чувство гордости за казахстанцев, которые, уверена она, пройдут через это испытание с высоко поднятой головой и горячим сердцем, полным любви.

"Композиция в моем исполнении "Миллениум" на музыку Курмангазы ярко отражает трагедию сегодняшних дней! А финал клипа показывает, что в чистом сердце всегда будет жить любовь, и она вечна! Все наладится! И солнце Казахстана засияет еще ярче!" - заверила она.

Подписчики поблагодарили скрипачку за поддержку соотечественников.

"Хоть вы и в другой стране, но вы наша Лана", "Сердце болит", "До слез", "Пусть будет мир на Земле", "Казахстан выстоит", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1950923-solntse-kazahstana-zasiyaet-esche-yarche-lana-podderzhala-sootechestvennikov/