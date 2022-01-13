СМИ: певице МакSим требуется пересадка легкого

МакSим. Фото: instagram.com/maksimartist

СМИ сообщили о том, что российской певице МакSим, перенесшей тяжелую форму COVID-19, необходима пересадка легкого. Причиной этому является то, что разрушенные болезнью ткани практически не подлежат восстановлению.

Поклонники с нетерпением ждут, когда их любимица вновь выйдет на сцену и начнет радовать их новыми песнями. Однако у медиков на этот счет свое мнение, их прогнозы не внушают радости.

Источники, знакомые с историей болезни певицы, заявили, что одно из легких артистки так и не смогло восстановиться, передает Kp.ru.

"Говорят, у нее там легочная ткань осталась в минимальном количестве. Большая часть выключена из вентиляции. МакSим советуют сделать пересадку легкого, поскольку восстановить разрушенные болезнью ткани практически невозможно. Можно только поддерживать то, что есть. Сможет ли она потом петь? Вполне возможно, поскольку связки у нее работают", - заявили инсайдеры.

При этом, по их словам, девушке теперь придется избегать длинных нот.

Между тем, окружение МакSим уверено, что та пока и не помышляет о работе - сейчас звезда занимается своим здоровьем и дочерьми.

По мнению терапевта Сергея Длина, хорошая реабилитация поможет вернуться певице на сцену.

"Марина перенесла тяжелейшую коронавирусную инфекцию с большим поражением легких - порядка 80%. Так как она провела много времени в медикаментозной коме, в которую ее ввели врачи, организм ослаб. Такое повреждение легких требует серьезной реабилитации. Необходим целый комплекс мероприятий, включая специально разработанную пульмонологами дыхательную гимнастику. Она поможет восстановить микроциркуляцию внутри легких и улучшить питание в тканях", - поясняет врач.

Он также отметил, что, благодаря тому, что МакSим - певица, ее дыхательный аппарат изначально разработан и сильно укреплен, и это позволит организму быстрее восстановиться. По утверждению терапевта, реабилитация займет примерно год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1950888-smi-pevitse-maksim-trebuetsya-peresadka-legkogo/