"Мы едины и никто нас не сломит": Алишер Каримов восхитился стойкостью своего народа

Алишер Каримов. Фото: instagram.com/alisher_k

Казахстанский певец Алишер Каримов высказался о произошедших беспорядках в стране. Артист отметил, что восхищен мужеством своего народа, он пожелал соотечественникам процветания и мира, передает NUR.KZ.

Алишер Каримов отметил, что в данный момент находится в Таразе и вышел на связь со своими подписчиками в Instagram, как только появилась возможность и заработал интернет.

"Слава Богу, закончился весь этот ужас, происходивший в нашей стране. Очень печально, что погибли ни в чем не повинные люди. Я выражаю слова соболезнования всем семьям погибших. Я хочу выразить слова восхищения всему нашему народу. Мы, казахстанцы, еще раз доказали, что мы едины и никто нас не сломит", - отметил артист.

Каримов выразил признательность президенту страны Касым-Жомарту Токаеву за решительные действия в этой тяжелой ситуации.

"Я всегда относился к вам с большим уважением. И после этих печальных событий и ваших действий - точных, конкретных, я скажу вам, что вы - мой кумир. Долгих вам лет.

Всем казахстанцам я хочу пожелать процветания и мира", - заключил он.

Подписчики оставили свои отзывы. Они отметили, что переживали за своего любимца.

"Спасибо президенту за наше спокойствие, за наш мир", "Пусть наше единство только крепится", "Спасибо за видео. Переживали за вас! Мира всем!", "Люблю свою страну", - написали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1950887-my-ediny-i-nikto-nas-ne-slomit-alisher-karimov-pozhelal-sootechestvennikam-mira/