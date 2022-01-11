"Нет ничего круче мирного неба": Алтынай Жолдыбаева поведала о сорванных планах

Алтынай Жолдыбаева. Фото: instagram.com/altynaizholdybayeva

Певица Алтынай Жолдыбаева рассказала о том, как провела дни, когда в стране были беспорядки. Артистка также поведала, что из-за этих событий сорвался ее отдых, передает NUR.KZ.

На своей странице в Instagram Алтынай объяснила, что все дни сидела дома при отсутствии кабельного телевидения.

"Моя библиотека спасала всех. В ближайшие продуктовые магазины выходили по необходимости с сестрой. Все по очереди дома переболели. Обстановка накалялась в те дни, когда объявляли, что экстремисты у нас на районе. Инструкции были просто сидеть дома. Выключали каждый вечер свет и сидели в тишине", - описала певица свои будни.

В последние два дня ее семья пересматривала старые фильмы, имевшиеся на жестком диске.

"Еще мы должны были завтра вылететь всей семьей на отдых. Буквально пару часов назад только смогли связаться с нашим туроператором, которая застряла в Дубае со своей семьей. Сказали, что попытаются поменять дату вылета и в принципе отдых. Было бы здорово благополучно перенести отдых и, когда все стабилизируется, слетать отдохнуть.

И конечно, мы молимся все эти дни. Молимся за всех, кто отдал жизнь в борьбе за справедливость, защищая свой народ", - добавила Алтынай.

Story Алтынай Жолдыбаевой. Фото: instagram.com/altynaizholdybayeva

Кроме того, знаменитость посвящала время спорту и совместному времяпрепровождению с семьей.

"Эта неделя дала мне огромную возможность позаботиться о родителях, беседовать с ними на разные темы. Насладиться маминой вкусной едой. Узнать много нового и вспомнить былые времена, веселые истории из архива папы. У него отличная память. Он рассказывал смешные ситуации, произошедшие с нами, когда мы были детьми. Не всем удалось прожить столь теплую неделю в кругу семьи. Мои искренние соболезнования всем, кто потерял за это время своих родных и близких. Нет ничего круче здоровья, мирного неба над головой, заботы и любви", - написала Алтынай.

Story Алтынай Жолдыбаевой. Фото: instagram.com/altynaizholdybayeva

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1950517-net-nichego-kruche-mirnogo-neba-altynay-zholdybaeva-povedala-o-sorvannyh-planah/