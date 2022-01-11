"Они разрушили наш прекрасный город": Беркут проехался по улицам Алматы

Айбек Жансеитов. Кадр из видео: instagram.com/berkut_aibekjan

Казахстанский певец Айбек Жансеитов, более известный под сценическим псевдонимом Беркут, отметил, что полностью поддерживает действия президента по борьбе с преступниками. Он сокрушается над тем, что сотворили погромщики в Алматы и других городах, передает NUR.KZ.

Певец проехался по улицам разрушенного Алматы. От увиденного Беркут пришел в ужас.

"Как жаль. Сложно сказать, что это улицы нашего красивого города. Поверить трудно в это. Такое не могли сотворить мирные жители. Это сделали бандиты, террористы, которые пошли на такие страшные деяния. Народ не может разрушить свой собственный дом.

Я полностью согласен со словами президента, я его поддерживаю. Он сказал, что нужны жесткие меры, значит жесткие меры. Это просто ужас и это надо остановить. Они разрушили наш прекрасный город. Что это за кошмар?! Разве так можно поступать!

Это настоящее бесчинство. Это охотничий магазин, его ограбили и выкрали все оружие. Убили людей, разломали все, сожгли. Дай нам Аллах спокойствия. Мира нашему народу", - сказал Беркут.

Пост артиста прокомментировали его подписчики.

"Узбекистан с вами, братья и сестры", "Огромное спасибо вам, Беркут, за понимание и поддержку в этот трудный момент для всех нас и нашей страны", "Держитесь, дорогие братья и сестры-казахи! Пусть поскорее наступят светлые дни!" - написали они.

Певец также выразил скорбь по погибшим в ходе террористических атак.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1950409-oni-razrushili-nash-prekrasnyy-gorod-berkut-proehalsya-po-ulitsam-almaty/