Отбывающий срок в колонии Михаил Ефремов задолжал налоговой 118 тыс. рублей

Михаил Ефремов. Фото: instagram.com/moefremov

Telegram-канал Mash сообщил, что актер задолжал московской налоговой более 100 тыс. рублей.

До аварии в центре Москвы, которая повлекла за собой смерть человека, Михаил Ефремов получал до 200 тыс. рублей (свыше одного миллиона тенге) за один лишь выход на сцену. Сверху за каждую репетицию ему доплачивали по 10 тыс. (почти 60 тыс. тенге).

Вдобавок к этому были контракты с театром "Современник", за которые ему платили 32 миллиона рублей (189 миллионов тенге).

После аварии и судов артист не платил налоги, так как было не до деклараций. Соответсвенно накопились долги. Как подсчитали представители Федеральной налоговой службы России, их сумма составляет 118 тыс. рублей (700 тыс. тенге).

На данный момент Ефремов трудится в колонии швеей, вставляла замки в молнии. За это ежемесячно ему выплачивается пять тысяч рублей. Как подсчитали журналисты, за все это время, если артист выполнял свою норму, ему должны были выплатить 55 тыс. рублей (326 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1947978-otbyvayuschiy-srok-v-kolonii-mihail-efremov-zadolzhal-nalogovoy-118-tys-rubley/